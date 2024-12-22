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  4. Sivas'taki kayak merkezi kış tatili sevenlerin akınına uğradı! Kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

Sivas'taki kayak merkezi kış tatili sevenlerin akınına uğradı! Kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

22.12.2024 17:58
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Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilenlerle adeta dolup taştı. Kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı merkez, kayak severlerin akınına uğradı.

Sivas'taki kayak merkezi kış tatili sevenlerin akınına uğradı! Kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

Sivas’a 58 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi kış tatili sevenlerin akınına uğradı.

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Çeşitli zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden Yıldız Dağı, uygun fiyatlı hizmetleriyle de yoğun ilgi görüyor.
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Geniş otopark alanı, telesiyej ve teleski imkanlarıyla ziyaretçilerine konforlu bir kayak deneyimi sunan merkezde, bungalov evlerde oldukça tercih ediliyor.

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"KONAKLAMAMIZ 300 YATAK KAPASİTESİNE ULAŞTI"

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, 300 yatak kapasitesine ulaştıklarını söyleyerek, “ Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi bu yılda sezona erken başlayarak, kayak merkezleri arasında farkındalık oluşturup kasım ayı itibariyle sezonu açtı. Şuanda otellerimizde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Yaptığımız yeni yatımlarla konaklamamız 300 yatak kapasitesine ulaştı. Yıldız Dağı, doğal yaşam evlerimizle ailelerin keyifle tatil yapabileceği Türkiye’nin en güzel kış sporları turizm merkezlerinden biri haline geldi” dedi. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas kayak
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