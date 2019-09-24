Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Korkunç kaza, dün saat 05.00 sıralarında Sivas’ın Şarkışla ile Kayseri’nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı’ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yüksekliktenÿuçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Baba Hakan Umuç ile oğulları Yunus Emre, Yavuz Selim ve Yusuf Kenan Umuç’un cansız bedenleri ise otopsi için morga kondu. Adli Tıp Kurumunda işlemlerin tamamlanmasının ardından baba ve 3 çocuğunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Kars’ın Sarıkamış ilçesine getirildi.