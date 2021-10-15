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Sivas'taki minaresiz cami! 3 yıl önce yapıldı, kimse cami olduğunu anlamıyor

15.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki minaresiz cami görenleri şaşırtıyor. 3 yıl önce ibatede açılan cami, dışarıdan bakıldığında bilindik hiçbir yapıya benzemiyor. Cami cemaati ise caminin camiye benzemesi için minare istiyor.

Sivas'taki minaresiz cami! 3 yıl önce yapıldı, kimse cami olduğunu anlamıyor

Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesinde bulunan Kadı Burhanettin camisi dış görünüşü ile bilindik hiçbir binaya benzemiyor. Klasik veya modern cami mimarileri ile benzerliği bulunmayan caminin, olmazsa olması minaresi de bulunmuyor. Mahalle sakinlerinin ve hayırseverlerin desteği ile inşa edilerek 2018 yılında hizmete açılan camiyi bilmeyenler ilk bakışta binanın bir camiye ait olduğunu anlayamıyor.

Caminin camiye benzemesi için minare isteyen cami cemaati, ihtiyaç duyulan minarenin yapılabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

"BURADA CAMİ OLDUĞU BİLİNMİYOR"

Vefa Konutları sakinlerinden İsmail Doğan, “Burada 400 daire var ve yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor. Camimiz 3 sene önce yapıldı. Fakat caminin görünümü belli değil. Dışarıdan gelen giden burada cami olduğunu bilmiyor. Ezan sesi bazen duyuluyor bazen hiç duyulmuyor minare olmadığı için. Hoparlörler sık sık bozuluyor.

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Durmadan tamir ettiriyoruz. Dışarıdan gelenler burada cami olduğunu anlamıyor. Dar gelirli olduğumuz için minareyi yaptıramıyoruz” diye konuştu

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"CAMİ VAR MİNARESİ YOK"

Mahalle sakinlerinden İhsan Polat ise, “Cami var minaresi yoktur. Hayırseverlerimizden buraya minare yapılmasını istiyoruz. Minare olmadığı zaman cami belli olmuyor. Bunun tez elden yapılıp faaliyete geçirilmesini istiyoruz” dedi.

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(İHA)


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Sivas
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