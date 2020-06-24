HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'taki vakaların yüzde 70'ı bu ilçede

Sivas'taki vakaların yüzde 70'ı bu ilçede

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Sivas’taki koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 70’ı Şarkışla ilçesinde görüldü.

Sivas'taki vakaların yüzde 70'ı bu ilçede

Kovid-19 salgın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas’ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu. İl genelinde vaka sayısı 50’yi geçerken vakaların yüzde 70’i Şarkışla ilçesinde tespit edildi.

Her geçen gün vaka sayısının artması ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalılar'ın sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü.

Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
İşte Maçoğlu'nun son durumuİşte Maçoğlu'nun son durumu
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

İbrahim Tatlıses'ten kızına haksızlık! Bütün çocuklarına verdi ama...

İbrahim Tatlıses'ten kızına haksızlık! Bütün çocuklarına verdi ama...

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Diğer Haberler
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, CHP'den istifa etti

Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Minibüsteki yolcunun koronavirüs olduğunu sanıp polisi aradılar

Minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar

Kahramanmaraş'ta hortum görüntülendi

Kahramanmaraş'ta hortum görüntülendi

Sağlık Müdürlüğünden Fatih Mehmet Maçoğlu’nun son durumuna ilişkin açıklama

İşte Maçoğlu'nun son durumu

EGM'den baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama geldi

EGM'den baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama

Balon balığından parmağını son anda kurtardı

Her şey çekim yaptığı sırada oldu! Son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.