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Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 21 yıl sonra bir ilk! Erdoğan'a Bahçeli de eşlik edecek

25.08.2024 10:24
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında toplanıyor. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek. Kabine toplantısı da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Toplantıda maymun çiçeği virüsü ile ilgili son gelişmeler ele alınacak. Orman yangınları ve İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakereleri de toplantının gündeminde.

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 21 yıl sonra bir ilk! Erdoğan'a Bahçeli de eşlik edecek

Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın Bitlis'in Ahlat ile Malazgirt ilçelerini ziyaret edecek. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor. Saat 18.00'de ise Kabine Ahlat'ta toplanacak.

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21 YIL SONRA İLK KEZ

Ankara dışındaki son Kabine toplantısı 2003'te Sivas'ta gerçekleşmişti. Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu özel gündem olarak Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçlarını ele almıştı.

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DEĞİŞMEZ GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında ele alınacak konular da belli oldu. TRT Haber'in aktardığına göre Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum toplantının gündeminde. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI KONUŞULACAK

Kabine toplantısındaki en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. NTV'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖNLEMLERİ

Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan önlemler gözden geçirilecek.

Öte yandan son günlerdeki orman yangınları toplantıda ele alınacak.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabine Toplantısı malazgirt zaferi
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