Sivas tarihinin en soğuk 25 Mayıs'ı yaşandı!

Meteorolojik verilere göre Sivas'ta Mayıs ayının 25'inde bu güne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık kaydedildi. Tarihte bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık 5 derece ölçülürken bugün en düşük sıcaklık 3 derece oldu.