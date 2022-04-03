Sivas, Tekirdağ ve Tokat sahur vakti ne zaman? Sivas, Tekirdağ ve Tokat iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Sivas, Tekirdağ ve Tokat'ta ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Sivas, Tekirdağ ve Tokat'ta sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...
Sivas, Tekirdağ ve Tokat'ta ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.
SİVAS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
TEKİRDAĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKAT 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:
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