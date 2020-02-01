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Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), karlı yollarda gerçekleştirdikleri hasta kurtarma operasyonları için klip hazırladı.

Sivas UMKE, merkeze bağlı Güneykaya köyündeki diyaliz hastaları Şerife Ayazma ve Gülser Ateş ile Yakup köyünden Safiye Kondu'nun, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köylerinden kurtarılması için çalışma başlattı.

4X4 ambulans ile köylere ulaşan ekipler, hastaları kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerle hazırlanan klip, ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
hasta kurtarma Sivas Umke

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