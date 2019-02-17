HABER

Sivas Valisi Ayhan: "Üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacak konuma geleceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:42 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri ile ilgili olarak, "İnşallah daha nitelikli, kaliteli, üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacağız. Bugün de çok canlı, heyecanlı, renkli yarışlar oldu. Vatandaşlarımızın da ilgisi yoğun oldu" dedi.
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri nefes kesti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yarışmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Vali Ayhan Sivas, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin büyük yarışlara ev sahipliği yapmaya başladığını belirterek, "Kayak Federasyonumuzun takviminde olan Türkiye Snowboard 2.Etap Büyük Slalom yarışları 3 gündür devam ediyordu bitmiş oldu. Güzel de bir organizasyon oldu. Bu organizasyonla bu kültürü de kazanmış olduk. 12 ilimizden 149 sporcumuz vardı ve ailelerimizle beraber 400’e yakın misafir ağırladık. Burada da eksiklerimizi görmüş oluyoruz. Gittikçe uluslararası yarışlar alabilecek pozisyona geleceğiz. Yapmış olduğumuz değerlendirmede federasyon yetkilileri bu dağın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir kabiliyet ve kapasiteye sahip olduğunu söylüyorlar. Bu kültürü gittikçe arkadaşlarımız alıyorlar. İnşallah daha nitelikli, kaliteli üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacağız. Bugün de çok canlı, heyecanlı, renkli yarışlar oldu. Vatandaşlarımızın da ilgili yoğun oldu. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya geliyor. Seneye bundan daha da iyi bir noktada olacak. Bu birlikteliğin, sahiplenmenin ürünüdür" dedi.

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdiBeyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
Yakınlarını trafik kazasında kaybedenlerin 'adalet' isyanıYakınlarını trafik kazasında kaybedenlerin 'adalet' isyanı
Kılıçdaroğlu: İthal belediye başkanıyla İzmir yönetilir mi? (2)Kılıçdaroğlu: İthal belediye başkanıyla İzmir yönetilir mi? (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.