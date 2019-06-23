HABER

Sivas Valisi Ayhan ve dalgıçlar, Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 02:54 | Son Güncelleme

SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AFAD bünyesinde görevli dalgıçlar, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı.

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AFAD bünyesinde görevli dalgıçlar, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak da bilinen Gökpınar Gölünde, su altı temizliği yapıldı. Programa, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de dalgıçlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi.

'ÖNEMLİ BİR TURİZM ENSTRÜMANIMIZ'

Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. İnsanların doğaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğunu belirten Vali Ayhan, "Gökpınar gölümüzün temizliğine katkı sağlamak için buradayız. Sıfır Atık Mavi Projesi göllerdeki ve derelerdeki temizliğe dikkati çekmektedir. Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız" dedi.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Bodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptıBodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Çok acı fotoğraf

Çok acı fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.