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Sivas Valisi Ayhan'dan kurban pazarında sahte para uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

SİVAS Valisi Salih Ayhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek, satıcıları sahte paraya karşı uyardı.

Sivas Valisi Ayhan'dan kurban pazarında sahte para uyarısı

SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek, satıcıları sahte paraya karşı uyardı.
Vali Salih Ayhan, havaalanı yolu üzerinde kurulan pazar ziyaretinde alım-satım yapan vatandaş ve besicilerle sohbet ederek, hayırlı kazançlar diledi. Vali Ayhan, kurban pazarında alıcı ve satıcı arasında yapılan pazarlığa da ortak oldu. Kurban satıcıları için yeni ve modern bir hayvan pazarı kurulacağını belirten Vali Ayhan, "Vatandaşlarımızın kurban pazarına ilgisi yoğun. Satışlar iyi noktada. Vatandaşlarımızın kulak küpesi olmayan hayvanları almamaları gerekiyor. Hayvan varlığının devamlılığı açısından da öncelikle erkek hayvanları kurban olarak tercih etmelerini arzuluyoruz. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. En asil üreticilerimiz onlardır" diye konuştu.
Pazarda, besicilerin mağdur olmaması için sahte paraya karşı da dikkatli olmalarını isteyen Vali Ayhan, "Emniyetimiz, çiftçilerimizi bilinçlendirmek için çalışma yaptı. Bu hassasiyetlerinden dolayı emniyet camiamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sivas Valisi Ayhan'dan kurban pazarında sahte para uyarısıSivas Valisi Ayhan'dan kurban pazarında sahte para uyarısıSivas Valisi Ayhan'dan kurban pazarında sahte para uyarısı

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