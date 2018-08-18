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Sivas Valisi, çocuklara 'kırmızı düdük' dağıtıp, sürücüleri uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

SİVAS Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Kırmızı düdük' projesi kapsamında uygulama noktasına giderek çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıttı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Kırmızı düdük' projesi kapsamında uygulama noktasına giderek çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıttı. Gül, sürücülere de uyarıda bulundu. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi başlatıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Sivas-Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasını ziyaret etti. Burada sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gül, araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdük dağıttı. Vali Gül, çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalmasını istedi. Proje hakkında bilgi veren Vali Gül, şöyle konuştu: "Kurban bayramı tatili 9 gün. Bu 9 günlük süre içerisinde özellikle memleketlerine gidip gelen hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız var. Can kaybının olmaması, kimsenin ağzının tadının kaçmaması için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu bir 'kırmızı düdük' kampanyası var. Bunun amacı trafikte bir farkındalık oluşturmak. Özetle araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediliyor. Babaları, anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonu ile konuştuğunda, hız limitlerine uymadıklarında çocuklarımızın onları uyarması isteniyor. Burada da emniyet müdürümüzle beraber araçları durdurduk, bunları anlattık ve çocuklara hediye ettik. Sivas'ın her tarafında kontroller yapılıyor. Gerek girişlerde, gerek çıkışlarda, il sınırımızdan, Gemerek'ten, İmranlı'ya kadar, Koyulhisar'dan Akıncılar'a, Gürün'e kadar her tarafta kontrol yapılıyor. Amacımız kimseye ceza yazmak değil, kimseye zorluk çıkarmak değil, ama kurallara uymazsak maalesef yollar kan gölüne dönüyor. Bunun olmaması için, kimsenin canının yanmaması için özellikle üç tane kurala uyacağız. Özellikle dün ve bugün yoğun kontrol yapıyoruz. Dönüşte de cumadan başlayarak cumartesi, pazar kontrollerimiz olacak. Sivas, özellikle dışarıdan çok sayıda hemşehrisi olan bir ilimiz. Gelen hemşehrilerimize 'memleket hasretinizi biliyoruz, ama olabildiğince dikkatli gelin, dikkatli gidin' diyoruz."

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