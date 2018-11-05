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Sivas Valisi Gül'e duygusal uğurlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül'ün uğurlama programında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı

SİVAS (AA) - Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, gözyaşlarıyla yeni görev yerine uğurlandı.

Gül, Sivas Valiliği önünde düzenlenen veda programında, yaklaşık 2,5 yıldır kentte görev yaptığını söyledi.

Görev süresi içerisinde Sivas'a hizmet etmeye çalıştığını dile getiren Gül, "Görev süremde her zaman desteğini gördüğüm siyasi parti temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluş müdürlerine, çalışma arkadaşlarıma ve bütün Sivas halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilere verdiği hedefler doğrultusunda görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret gösterdiğini ifade eden Vali Gül, "İnanıyorum ki bizden sonraki süreçte de aynı bayrak, daha iyi şekilde devam edecek. Görev sürem içerisinde 2,5 yıl boyunca bana, Türkiye Cumhuriyeti'ne destek verdiniz. Aynı şekilde yeni valimiz Salih Ayhan'a da destek vermenizi ve Türkiye'ye katkı sunmanızı istirham ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gül ve eşi Gülden Gül, uğurlama programına katılanlarla tek tek vedalaştı.

Vedalaşma sırasında bazı vatandaşlar Gül'e sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlamada duygulu anlar yaşayan Gül çifti, daha sonra kara yoluyla kentten ayrıldı.

Programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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