Sivas Valisi paylaştı! 3 gündür koronavirüs vakası yok

Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

KLİP KISA SÜREDE BEĞENİ TOPLADI

Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sultan Şehr-i bugün seyreyledim,

Cadde cadde, sokak sokak...

Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi.

Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm #Sivas halkına teşekkür ediyor,#Hayırlıİftarlar diliyorum. pic.twitter.com/P96KrhISd6 — Salih AYHAN (@valisalihayhan) May 3, 2020



