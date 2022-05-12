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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir? Yılmaz Şimşek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir? Yılmaz Şimşek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir? Yılmaz Şimşek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir? Yılmaz Şimşek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK KİMDİR?

Yılmaz Şimşek, 07 Aralık 1971 yılında Antalya İlinin Gazipaşa İlçesi Zeytinada Köyünde dünyaya geldi.

İlk öğrenimini Zeytinada Köyünde, orta ve lise tahsilini Gazipaşa ilçesinde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek tahsiline başladı. Dört yıllık eğitimin ardından, 1993 yılında Üniversite tahsilini başarı ile tamamladı. Aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavında başarı göstererek 1994' te Kaymakam Adayı olarak Niğde’ye atandı.

YILMAZ ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kaymakam Adaylığı süresi içerisinde sırasıyla Seydiler, Doğanşar ve Serinhisar Kaymakam Vekillikleri yaptı. Ayrıca bu süre içerisinde dil eğitimi ve uygulamaları yerinde görmek için 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

Adaylık süresinin bitiminden sonra ilk olarak Halkapınar (Konya) Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Hamur (Ağrı), Şiran(Gümüşhane), Yenipazar (Aydın) Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Pendik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Pendik Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, İçişleri Bakanlığının 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararnamesi ile Niğde Valilik görevine atanmıştır.

Yılmaz Şimşek, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Sivas Valisi olarak atandı.

Ayrıca, 1995 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) de 'Kamu Yönetimi ve Üst Düzey Yöneticilik' üzerine yüksek lisans programını bitiren Sayın ŞİMŞEK, 2007 yılında ise İngiltere/Portsmouth Üniversitesi 'European Studies' (Avrupa Çalışmaları) bölümünde 'Türkiye'nin Avrupa Güvenliği Açısından Önemi' adlı teziyle mastırını tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında dört yıllık bir çalışmanın sonunda Doktora eğitimini tamamlayan Yılmaz Şimşek, Dr. Çiğdem ŞİMŞEK ile evli olup, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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