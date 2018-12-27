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Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:56 | Son Güncelleme

Sivas'ta "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun sahnelenecek - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu yıl sonu konseri verecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

Dekor tasarımı Özlem Karabay'a, kostüm tasarımı Nalan Türkoğlu'na, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde sahnelenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu da yıl sonu konseri verecek.

Şehir Tiyatrosunda yarın saat 19.30'da düzenlenecek konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
SDT Sivas tiyatro

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