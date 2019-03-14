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Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Sivas'ta "Kargo" izleyicileriyle buluşacak - Kayseri'de "Müdafaa" ve "Kayıp Eşyalar" oyunları sahnelenecek

SİVAS/KAYSERİ (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.

Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği, müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.

Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış küçük bir grup genç insanın, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisindeki hikayeleri anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kayseri'de ise kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 17 Mart'ta "Müdafaa" adlı tiyatro oyunu, sahnelenecek.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan oyun, saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının minik oyuncuları tarafından "Kayıp Eşyalar" adlı çocuk oyunu sahneye konacak.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosundaki oyun, saat 12.00 ve 15.00'te izlenebilecek.

Öte yandan sanatçı Barış Manço'yu anma etkinlikleri kapsamında Kurtalan Ekspres'i tarafından 17 Mart'ta açık hava konseri verilecek.

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kargo Sivas Sivas Devlet Tiyatrosu

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