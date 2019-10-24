Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas'ta "1919: Şafak", Kayseri'de "Uğurböceği-Karakedi", "Prenses Masallar Ülkesinde" ve "Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı Destanı" oyunları sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosundan (SDT) yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 tiyatro sezonunda perdesini araladığı yepyeni oyunlarla 100 yıl önceki Sivas Kongresi'nin ruhunun oluşmasını sağlayan SDT, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlığının göstergesi olan milli mücadele ruhunu sahnelemeye devam edecek.

SDT, Sivas Kongresi'nin anlatıldığı "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" isimli oyunun ardından, Samsun’dan başlayan ve Sivas Kongresi’yle kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı “1919: Şafak” oyunuyla seyircisini selamlayacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz’ün kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz’ün sahneye taşıdığı “1919: Şafak”, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Salı günü perdelerini açacak.

İlk kez sahnelenecek oyun, saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.