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Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

Sivas'ta "1919: Şafak", Kayseri'de "Uğurböceği-Karakedi", "Prenses Masallar Ülkesinde" ve "Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı Destanı" oyunları seyirciyle buluşacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta "1919: Şafak", Kayseri'de "Uğurböceği-Karakedi", "Prenses Masallar Ülkesinde" ve "Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı Destanı" oyunları sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosundan (SDT) yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 tiyatro sezonunda perdesini araladığı yepyeni oyunlarla 100 yıl önceki Sivas Kongresi'nin ruhunun oluşmasını sağlayan SDT, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlığının göstergesi olan milli mücadele ruhunu sahnelemeye devam edecek.

SDT, Sivas Kongresi'nin anlatıldığı "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" isimli oyunun ardından, Samsun’dan başlayan ve Sivas Kongresi’yle kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı “1919: Şafak” oyunuyla seyircisini selamlayacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz’ün kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz’ün sahneye taşıdığı “1919: Şafak”, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Salı günü perdelerini açacak.

İlk kez sahnelenecek oyun, saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

“1919: Şafak”, 31 Ekim ve 1 Kasım'da saat 19.30'da, 2 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30’da yeniden seyirciyle buluşacak.

- Kayseri

Kayseri'de çocuk oyunları "Uğurböceği-Karakedi" ve "Prenses Masallar Ülkesinde" ile "Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı Destanı" oyunları sahnelenecek.

Derin Sanat Yapım tarafından 25 Ekim'de Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda "Uğurböceği-Karakedi" oyunu çocuk tiyatroseverlerle buluşacak.

Sokak hayvanlarına sevgiyi ve yardımlaşmayı anlatan oyun saat 18.00 ve 19.00'da izlenebilecek.

26-27 Ekim'de ise teknoloji bağımlılığını ve kitap okuma alışkanlığını anlatan "Prenses Masallar Ülkesinde" çocuk oyunu Üsküdar Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak.

Oyun, Şehir Tiyatrosu'nda saat 12.00, 13.30 ile 15.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Replikart Sahne Sanatları da 28-29 Ekim'de Şehir Tiyatrosu'nda "Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı Destanı" oyununu sahneleyecek. Oyun, saat 20.00'de izlenebilecek.

- Kırıkkale

Öte yandan Kırıkkale'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenecek etkinlikte, yazar Canan Tan kitapseverlerle bir araya gelecek.

Müdürlüğün salonunda düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliği, 25 Ekim Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

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1919:Şafak Kayseri Sivas Sivas Devlet Tiyatrosu

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