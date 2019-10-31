SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "1919: Şafak" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak" Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.

Oyun bugün ve yarın 19.30'da, 2 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

SDT, 6 Kasım Çarşamba günü de Alice Harikalar Diyarı'nda adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

- Kayseri

Kayseri'de Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Pinokyo" adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluşacak.

6 Kasım'daki oyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 10.00, 11.00 ve 13.15'te sahnelenecek.

Kumbara Görsel Sanatlar'ın "Notre Dame Quasimodo Müzikali" de 6 Kasım'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.