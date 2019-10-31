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Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından "1919:Şafak" adlı oyun sahnelenmeye devam edecek - Kayseri'de çocuk oyunu "Pinokyo" ve "Notre Dame Quasimodo Müzikali" seyirciyle buluşacak

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "1919: Şafak" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak" Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.

Oyun bugün ve yarın 19.30'da, 2 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

SDT, 6 Kasım Çarşamba günü de Alice Harikalar Diyarı'nda adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

- Kayseri

Kayseri'de Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Pinokyo" adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluşacak.

6 Kasım'daki oyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 10.00, 11.00 ve 13.15'te sahnelenecek.

Kumbara Görsel Sanatlar'ın "Notre Dame Quasimodo Müzikali" de 6 Kasım'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Vural Bingöl'ün yönettiği müzikal oyun, Fransız İhtilali sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden kesitler içeriyor.

Oyunda çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşkları, Zangoç ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemler Türk oyuncular tarafından sahneleniyor.

Öte yandan kentte 1 Kasım'da pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener Kadir Has Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

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Anahtar Kelimeler:
1919:Şafak Sivas

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