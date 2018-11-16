HABER

Sivas ve Niğde'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sivas ve Niğde'de kar yağışı

SİVAS (AA) - Sivas ve Niğde'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek fotoğraf çektirdi ve kar topu oynadı.

Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanın'daki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Geminbeli'de zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmezken, kara yolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Niğde

Niğde'de etkili olan kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Niğde Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve köylerde yol temizleme ve buzlanmalara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışını fırsat bilenler kar topu oynayarak, karın keyfini çıkardı.

İNANILMAZ BİR HİKAYE! Ölüm döşeğinden dünyanın çatısına...İNANILMAZ BİR HİKAYE! Ölüm döşeğinden dünyanın çatısına...
Reyhanlı’daki Filistinlilerden Gazze’ye destekReyhanlı’daki Filistinlilerden Gazze’ye destek
AK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandıAK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzel görüntüler kar yağışı Niğde Sivas

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şirinevler'de yangın paniği!

Şirinevler'de yangın paniği!

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.