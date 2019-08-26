Sivas ve Tokat'ta Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi-TOKAT

Hüsnü Ümit AVCI- Halil İbrahim YEL/SİVAS, (DHA)- MEMUR-Sen Sivas ve Tokat İl Temsilciliği, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına tepki göstererek, 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yaptı.

Memur- Sen Sivas Temsilciliği, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, yetkili olarak katıldıkları 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına ellerinde döviz ve pankartlarla çok sayıda sendika üyesi katıldı. Grup 'memuruz, haklıyız, kazanacağız', 'bütçeyle oynama, hakkımızı yok sayma' sloganları attı.

Grup adına basın bildirisini okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Memur- Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçildikten sonra yapılan bu ilk Toplu Sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanarak her ne kadar Hakem Kurulu'na gidilmiş olsa bile, Hakem Kurulunun, bu ülkenin bütçesi, cüssesi ve kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu bir hükümler manzumesi ortaya koyacağına inanıyoruz" dedi.