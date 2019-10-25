- Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi açıldı

Sivas'ın birlikteliği, beraberliği, eğitimde yükselmeye, yücelmeye yönelik attığı adımların çok çok değerli olduğunu vurgulayan Selçuk, çocukların sadece test ve sınavlara hazırlanmasıyla değil, aynı zamanda ve daha büyük ölçüde hayat sahnelerine hazırlanmalarıyla ilgilendiklerini belirtti.

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Beceri ve Yetenek Merkezi'nin çocukların çok yönlü gelişimine imkan sağlayacağını belirterek, "Dünyayla rekabet edebilmek, eğitimle ekonominin ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, haz duyarak öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Tasarım beceri atölyeleri ve bu tür merkezler vasıtasıyla da çocukların çok yönlü, duyguda, düşüncede, harekette ve eylemde bütünsel olarak gelişmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret gösterdiklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun çok güzel bir örneğini Sivas'ta görmekten mutluluk duydum. İnşallah bunların sayısını hem Sivas'ta hem başka şehirlerde artıracağız. Çocuklarımızın sadece bir yönden değil çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünyayla rekabet edebilmek, eğitimle ekonominin ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, haz duyarak öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var. El birliğiyle bunu başarabileceğimizin inancı içerisindeyiz."

Açılışını gerçekleştirdiği merkezi gezen Selçuk, burada eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını izledi.

Selçuk, müzik eğitimi alan öğrencilerin yeni okul zili şarkısını söylemesi üzerine, bu anları cep telefonuna kaydetti.

- Bakan Selçuk ile minik öğrencinin güldüren röportajı

Merkezdeki Radyo TV İletişim Atölyesi'ni gezen Selçuk, Fevzipaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İnci Koca'nın röportaj teklifini kabul etti.