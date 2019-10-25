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Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Çocuklarımızın sadece bir yönden değil, çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünyayla rekabet edebilmek, eğitimle ekonominin ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, haz duyarak öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var" - Merkezdeki Radyo TV İletişim Atölyesi'nde 2. sınıf öğrencisinin Bakan Selçuk ile yaptığı röportaj keyifli anlara sahne oldu

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Beceri ve Yetenek Merkezi'nin çocukların çok yönlü gelişimine imkan sağlayacağını belirterek, "Dünyayla rekabet edebilmek, eğitimle ekonominin ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, haz duyarak öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Selçuk, Kış Sporları Eğitim Merkezi Açılışı'na katıldı.

Selçuk, Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan patenle kayan ve merkezde kayak yapan öğrencilerin gösterisini izledi.

Bakan Selçuk daha sonra, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci ve öğrencilerle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından merkezi gezen Selçuk, eğitime katkı sunan hayırsever iş insanlarına da plaket verdi.

- Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi açıldı

Buradan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışına geçen Selçuk, törende yaptığı konuşmada, mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Sivas'ın birlikteliği, beraberliği, eğitimde yükselmeye, yücelmeye yönelik attığı adımların çok çok değerli olduğunu vurgulayan Selçuk, çocukların sadece test ve sınavlara hazırlanmasıyla değil, aynı zamanda ve daha büyük ölçüde hayat sahnelerine hazırlanmalarıyla ilgilendiklerini belirtti.

Tasarım beceri atölyeleri ve bu tür merkezler vasıtasıyla da çocukların çok yönlü, duyguda, düşüncede, harekette ve eylemde bütünsel olarak gelişmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret gösterdiklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun çok güzel bir örneğini Sivas'ta görmekten mutluluk duydum. İnşallah bunların sayısını hem Sivas'ta hem başka şehirlerde artıracağız. Çocuklarımızın sadece bir yönden değil çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünyayla rekabet edebilmek, eğitimle ekonominin ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, haz duyarak öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var. El birliğiyle bunu başarabileceğimizin inancı içerisindeyiz."

Açılışını gerçekleştirdiği merkezi gezen Selçuk, burada eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını izledi.

Selçuk, müzik eğitimi alan öğrencilerin yeni okul zili şarkısını söylemesi üzerine, bu anları cep telefonuna kaydetti.

- Bakan Selçuk ile minik öğrencinin güldüren röportajı

Merkezdeki Radyo TV İletişim Atölyesi'ni gezen Selçuk, Fevzipaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İnci Koca'nın röportaj teklifini kabul etti.

Selçuk, minik kızın aralarında "Ben çok merak ediyorum. Ziya öğretmen kimdir? En çok da ilkokul öğretmeninizin adını merak ediyorum?", "Çocukken ne olmayı hayal ederdiniz, hayaliniz gerçekleşti mi?", "Ziya öğretmenim ilkokuldayken hangi oyunları oynardınız, en çok sevdiğiniz oyun hangisidir?" şeklindeki sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk ile minik öğrenci arasında geçen diyaloglar stüdyodakileri güldürdü.

"İyilik Yap, İyilik Bul Projesi" kapsamında "Ankara'da sizi ziyaret edebilir miyiz?" diyen minik kız, "Koltuğunuza oturmak istiyorum" dedi.

Bakan Selçuk'un "Kalkmak şartıyla" diyerek gülümsemesi üzerine minik kız, "Kalkarım, şüpheniz olmasın." dedi. Bakan Selçuk, İnci'yi kucağına alarak öptü.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sivas

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