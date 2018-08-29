Sivas'a 30 milyon liralık 'Aqua park'

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS Belediyesi'nce, kentteki talepler doğrultusunda yapımına başlanılan 30 milyon lira bedelli 'Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi', Sıcak Çermik'te yükseliyor. 15 bin metrekare olarak projelendirilen kompleks; kadın ve erkekler için iki ayrı tesisten oluşacak. Sivas Belediyesi tarafından kentteki sosyal yaşam alanlarındaki ihtiyacı gidermek için 'Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi' projesi planlandı. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası alanında, 15 bin metrekare olarak projelendirilen kompleks; kadın ve erkekler için iki ayrı tesisten oluşacak. Proje içerisinde yüzme havuzları, fin hamamı, sauna, tuz odası, su kaydırakları ve su oyunlarının bulunduğu alanlar yer alacak. Çocuk oyun alanlarının da yapılacağı tesiste otopark, kafeterya ve restoran hizmetleri de verilecek. 30 milyon liralık bir yatırım olan ve inşaatının yüzde 65'i tamamlanan Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi'nde dış cephe kaplaması devam ederken, su oyunlarının bulunduğu alanlarda kaydıraklar yerleştirilmeye başlandı. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan proje ile Sivas, termal turizm alanında yeni bir eğlence merkezine kavuşacak. 'TURİSTLERE HİZMET VERECEK' Proje hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, inşaatın hızla yükseldiğini belirterek, Burası bir spor kompleksi, aynı zamanda da bir sağlık ve eğlence merkezi. Sıçak Çermik bölgesine ciddi değer katacağını düşündüğümüz bir kompleks. Toplamda 15 bin metre kare alana yapılan kompleks içerisinde simetrik olarak kadınlar ve erkekler için ayrı yüzme havuzları, çocuk havuzları, aqua park havuzları, aynı zamanda hamam, fitness salonları, saunalar, tuz odaları gibi birçok fonksiyonu barındırıyor. Geniş bir kompleks diyebiliriz. Sıcak Çermik, Sivas'ın en önemli çekim merkezlerinden birisidir. Aynı zamanda sağlık merkezi potansiyeli olan bir kaplıcamız. Biz, böyle bir kaplıcanın daha etkin, daha verimli kullanılması adına bu yatırımı başlattık. Bu yatırım sadece Sivas'taki insanlara değil, Türkiye'nin, hatta dünyanın 4 bir köşesinden gelen turistlere yönelik hizmet verecek dedi. 'ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLDUĞU KANAATİNDEYİZ' Merkezde günü birlik banyoların da olacağını söyleyen Başkan Aydın, Bu ağırlıklı olarak Sivas'a hizmet edecek bir kısım. Hem şehrimize, hem Sıcak Çermik bölgesi için, hem de turizm anlamında önemli bir yatırım olduğu kanaatindeyiz. Şu anda inşaatımızda yüzde 65-70 seviyelerine ulaşmış durumdayız. İnşallah bu yıl içerisinde bu yatırımı tamamlayarak turizmin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Özellikle gençler ve çocuklar bu projeye çok ilgi gösteriyorlar. Şehrin önemli bir eksikliğini de bu proje ile gidermiş olacağız. Bu projenin maliyeti yaklaşık 30 milyon lira. Çevresiyle baktığımız zaman, peyzaj alanlarıyla birlikte oldukça geniş. Burayı aynı zamanda bir dinlenme ve mesire alanı gibi planladığımız için etrafında yüzlerce dönüm yeşil alanımızla adeta onun merkezinde oturmuş bir kompleks olacak. İşletmesini biz belediye olarak yapacağız. Ama market, fırın, restoran ve kafe gibi bazı bölümlerini özel sektöre kira yöntemi ile verebiliriz diye konuştu.

