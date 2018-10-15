Sivas'ı toz bulutu kapladı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı.
Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen ve bazı Güneydoğu illerinde de görülen toz bulutu kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin yüksek kesimlerinden de kent üzerindeki toz bulutu net olarak görüldü. Kent merkezinde görüş mesafesinin de azalmasına yol açtı. Şehir merkezinde gezenler tozlu hava nedeni ile nefes sıkıntısı yaşadı. Kentte yaşayanlar sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunu önce sis zannettiklerini ifade etti. Uzmanlar, solunum yolu problemi bulunanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.
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