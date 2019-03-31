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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hasan Şen kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hasan Şen kazandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Şen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Şen 734, CHP adayı Necati Us 578, MHP adayı Murat Sevinç 297 oy aldı.

-Şen'in özgeçmişi-

Hasan Şen, 1969 yılında Akıncılar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Akıncılar ilçesinde, liseyi ise Suşehri Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Şen, kamu kurumlarında yaptığı görevler sonrası, 2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Akıncılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Şen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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seçim 2019

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