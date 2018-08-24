HABER

Sivas'ın alabalıkları Avrupa sofralarını süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:57 | Son Güncelleme

Ulaş ilçesinde 1450 rakımlı Tecer Dağı eteklerinde kurulan tesislerde doğal yöntemlerle üretilen alabalıklar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor - Alabalık üretim tesisi sahibi Orhan Çakırer: - "Daha önceleri Amerika'dan yumurta alıyorduk. Kurduğumuz işletmeyle ithalatın önünü kesip ihracata yöneldik"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1450 rakımlı Tecer Dağı eteklerine kurulan tesislerde doğal yöntemlerle üretilen alabalıklar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede sofraları süslüyor.

Tecer Dağı yamacına kurulan Çağlayanpınar Alabalık Tesisleri'nde yıllık ortalama 40 milyon alabalık yumurtası ve 5 ton doğal alabalık üretimi yapılıyor. Yaklaşık 20 yıl önce kurulan tesiste üretilen alabalık ve yumurtaları, Suşehri ilçesindeki tesiste işlendikten sonra gerek yurt içinde satılıyor gerekse Denizli'deki bir firma aracılığıyla Polonya ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İran, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesis sahibi Orhan Çakırer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modernize ettikleri tesislerinin Türkiye'de alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretimleri hakkında bilgi veren Çakırer, "Havuzlarda sağılan balıkların yumurtalarını buraya getiriyoruz. Burada dolapların içerisine bırakıyoruz. Bu dolaplarda 30 gün süreyle bekleyen ve döllenen yumurtalarımız açılıyor, balık oluyor. Daha sonra nakillerini yapıyoruz." dedi.

- Doğal suda kaliteli yumurta üretimi

Çakırer, tesislerinde yıllık ortalama 40 milyon alabalık yumurtası ve 5 ton alabalık üretimi yaptıklarını ve bunun yüzde 50'sini ihraç ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"40 milyon yumurtayı alabalık işletmelerine satıyoruz. Bu sattığımız yumurtalar kaliteli, Türkiye'nin en iyi yumurtalarından. Sebebi ise suyun soğukluğu ve kalitesidir. Tecer suyu diğer sulara nazaran çok kaliteli bir sudur, kirlenme yoktur ve doğal haliyledir. Ozonlama yapılmamaktadır, bu yüzden buradaki yumurtalar, Türkiye'nin en iyi alabalıklarını üretmektedir. Kurduğumuz bu işletmede fotoperiyot ile yumurta üretimi de yapmaktayız. Daha önceleri ABD'den yumurta alıyorduk. Kurduğumuz işletmeyle ithalatın önünü kesip ihracata yöneldik. Bu kurduğumuz işletmede Türkiye'nin alabalık ve yumurta ihtiyacını gidermekteyiz."

Ülke genelindeki alabalık tesisleri işletmecilerinin yıllık ortalama 1 milyar dolarlık ihracat yaptığına dikkati çeken Çakırer, "Türkiye alabalıkta çok iyi bir durumda, devletimiz yardım da ediyor." diye konuştu.

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Başkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaretBaşkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaret
Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybettiFazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alabalık tesisi Orhan Çakırer Sivas Tecer Ulaş

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

İlginizi Çekebilir

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.