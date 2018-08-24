Sivas'ın alabalıkları Avrupa sofralarını süslüyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1450 rakımlı Tecer Dağı eteklerine kurulan tesislerde doğal yöntemlerle üretilen alabalıklar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede sofraları süslüyor.

Tecer Dağı yamacına kurulan Çağlayanpınar Alabalık Tesisleri'nde yıllık ortalama 40 milyon alabalık yumurtası ve 5 ton doğal alabalık üretimi yapılıyor. Yaklaşık 20 yıl önce kurulan tesiste üretilen alabalık ve yumurtaları, Suşehri ilçesindeki tesiste işlendikten sonra gerek yurt içinde satılıyor gerekse Denizli'deki bir firma aracılığıyla Polonya ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İran, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesis sahibi Orhan Çakırer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modernize ettikleri tesislerinin Türkiye'de alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretimleri hakkında bilgi veren Çakırer, "Havuzlarda sağılan balıkların yumurtalarını buraya getiriyoruz. Burada dolapların içerisine bırakıyoruz. Bu dolaplarda 30 gün süreyle bekleyen ve döllenen yumurtalarımız açılıyor, balık oluyor. Daha sonra nakillerini yapıyoruz." dedi.