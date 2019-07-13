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Sivas’ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Sivas’ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden olduİddiaya göre yangın Atatürk Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Sivas’ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
İddiaya göre yangın Atatürk Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın yan cephesinde bulunan reklam panosunun alev almasıyla başladı. İzmaritin neden olduğu düşünülen yangın hızla büyüyerek apartmanın girişinde bulunan marketin tentesine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Apartmanda maddi hasar meydan geldi. Öte yandan meraklı vatandaşların yangını izlemesi dikkat çekti. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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