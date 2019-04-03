HABER

Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez CHP kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde 71 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkanlığını kazandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez CHP kazandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde 71 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkanlığını kazandı. AK Parti'nin yaptığı itiraz sonrası yapılan yeniden sayımda da sonuç değişmedi.
1948 yılında ilçe olan İmranlı'da belediye yönetimi ilk kez CHP'ye geçti. 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Murat Açıl resmi olmayan sonuçlara göre 817 oy olarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Murat Sevindik ise 807 oy aldı. Sadece 10 oyluk fark bulunması nedeni ile AK Parti teşkilatı seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İmranlı İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek oyların yeniden sayımına karar verdi. Bugün ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası oy oranlarında değişiklik olmadı. CHP adayı Murat Açıl 817 oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilirken, AK Parti'nin adayı Murat Sevindik ise 809 oyda kaldı.
71 YIL SONRA BİR İLK
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İmranlı'nın ilçe olmasından bu yana geçen 71 yılın ardından belediyenin ilk kez kendilerine geçtiğini belirterek, ''İmranlı için tarihi bir seçim oldu. Teveccüh göstererek adayımızı seçen ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.
Belediye Başkanı seçilen Murat Açıl ise, seçimin ardından parti rozetini bir kenara bırakarak tüm seçmenleri kucaklayacak şekilde hizmet vereceklerini ifade etti.
2014 yerel seçimlerinde belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez CHP kazandı

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladıElazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladı
Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı vedaOnbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti!

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.