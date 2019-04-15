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Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara İlçesi Canova köyünde bulunan ve turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken doğal oluşumlu göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.Zara ilçesine bağlı Canova köyü doğal ve volkanik olduğu düşünülen gölleri ile dikkat çekiyor.

Sivas’ın Zara İlçesi Canova köyünde bulunan ve turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken doğal oluşumlu göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Zara ilçesine bağlı Canova köyü doğal ve volkanik olduğu düşünülen gölleri ile dikkat çekiyor. Köy merkezine 2 kilometre mesafedeki Kızılçan gölü, tepeden bakıldığında adeta bir nazar boncuğunu andırıyor. Bir tepede ki yaklaşık 100 metre derinlikte ki krater çukurunda bulunan turkuaz renkli Kızılçan gölü, doğa severleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Havadan görüntülenen göl köylüler tarafından nazar boncuğu olarak tanımlanıyor.

Köyün nazar boncuğu

Köy sakini Şükrü Koç, gölün köyün nazar boncuğu olduğunu ifade ederek," Köyümüzdeki göl Kızılçan diye geçiyor. Çok güzel bir göldür. Çok derindir. Yıllardır, doğduk doğalı var. Doğal bir göl. Yüzenler oluyor ama çok derin olduğunu söylüyorlar. Dibini bilen yok. Köyümüzün nazar boncuğu da diyebilirsiniz." dedi.

Bu gölü gören hayran kalıyor

Köy sakini Erol Yılmaz, bu göle gelip görenlerin hayran kaldığını belirterek, " Bu gölün adı Kızılçan, volkanik bir göldür. Doğal bir göl. Havanın durumuna göre rengi değişiyor. Öğlen gittiğinde suyu daha değişik bir görüntü alıyor. Balıkta var. Sivas’tan ilçelerden çok gelenler var. Turistik alan açılırsa daha güzel olur. Köyümüzün nazar boncuğu, hakikaten de öyle. Gelen gören hayran kalıyor göle."şeklinde konuştu.

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor

Sivas’ın nazar boncuğu büyülüyor
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