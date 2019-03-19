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Sivas'ın yeni üniversitesi savunma sanayisinde uzmanlaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul: - "Savunma sanayisinde uzmanlaşan, küçük, dinamik ve ses getiren bir üniversite olmayı hedefliyoruz"

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, savunma sanayisinde uzmanlaşan, küçük, dinamik ve ses getiren bir üniversite olmak istediklerini söyledi.

Kul, Rektörlük idari binasında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Sivas'ın ikinci devlet üniversitesi olarak 18 Mayıs 2018'de kurulduklarını, geçen yılın sonunda ise rektör olarak atamasının yapıldığını hatırlattı.

2019 yılı başı itibarıyla bütçesi, personeli ve mekanı olmayan bir ortamdan çıkmak için acil eylem planı hazırladıklarını belirten Kul, Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanı içerisinde geçici yer temin ettiklerini ve yedek ödenekten cari ve yatırım bütçesi taleplerinin olumlu neticelendiğini aktardı.

Sivas Fuar ve Kongre Merkezi'nin üniversitelerine tahsisinin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Lisesi binasının mevcut haliyle bağışının sağlandığını ifade eden Kul, tahsis ve bağış sürecinde son aşamaya gelindiğini vurguladı.

Üniversitenin vizyon ve hedeflerine uygun, ulusal ve uluslararası seçkin üniversitelerde akademik çalışmalar yapan ve proje sahibi nitelikli akademisyenleri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine kazandırmak için çağrı ilanına çıktıklarını dile getiren Kul, şöyle devam etti:

"Bilgi, tecrübe, altyapı, proje paylaşımı ve işbirliği sağlamak amacıyla gerek teknoloji alanında öne çıkan üniversiteler gerekse savunma sanayimizin seçkin kurum ve kuruluşları olan ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK, SAGE, TÜBİTAK, HAVELSAN, TAİ ve Tİ üst yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Şimdiden protokol imzalanma çalışmaları başlatılmıştır. İdeal altyapı, başarılı akademisyen ve sektörün ihtiyacına dönük müfredat oluşturmak için saha ziyaretlerimiz devam etmektedir. Ülkemizde savunma sanayi alanında büyük bir boşluk var. Sivas'a ASELSAN Hassas Optik girdi, çalışmaları devam ediyor, ticari üretimini yapıyor. Bunun devamını getirecek savunma sanayi kuruluşlarının veya firmalarının Sivas'ta oluşabilmesi için üniversitemiz çalışmalar yürütüyor."

- "Ulusal katılımlı çalıştaylar düzenlenecek"

Özellikle savunma sanayi alanında ürün odaklı projelerin testlerini yaptıktan sonra sanayicilerden ve girişimcilerden Sivas'ta bu alanda yatırım yapmalarını isteyen Kul, "Üniversitemizin yöneleceği öncelikli alanları belirlemek amacıyla tüm paydaşların katılımıyla ulusal katılımlı çalıştaylar düzenlenecektir." dedi.

Kul, özellikle savunma sanayi alanına yoğunlaşacaklarını vurgulayarak "Savunma sanayisinde uzmanlaşan, küçük, dinamik ve ses getiren bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bu da nitelikli akademisyen kadrosuyla olur. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Ulusal değil uluslararası ölçekte işbirlikleri yapacaklarını anlatan Kul, Eylül 2019 ya da Şubat 2020'de yüksek lisans ve doktora programı açmayı planladıklarını söyledi.

Kul, kampüsün fiziki yapılanmasının tamamlanmasının ardından da 2-2,5 yıl içerisinde lisans öğrencilerini kabul etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Savunma Sanayisi Sivas Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet K

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