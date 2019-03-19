Sivas'ın yeni üniversitesi savunma sanayisinde uzmanlaşacak

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, savunma sanayisinde uzmanlaşan, küçük, dinamik ve ses getiren bir üniversite olmak istediklerini söyledi.

Kul, Rektörlük idari binasında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Sivas'ın ikinci devlet üniversitesi olarak 18 Mayıs 2018'de kurulduklarını, geçen yılın sonunda ise rektör olarak atamasının yapıldığını hatırlattı.

2019 yılı başı itibarıyla bütçesi, personeli ve mekanı olmayan bir ortamdan çıkmak için acil eylem planı hazırladıklarını belirten Kul, Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanı içerisinde geçici yer temin ettiklerini ve yedek ödenekten cari ve yatırım bütçesi taleplerinin olumlu neticelendiğini aktardı.

Sivas Fuar ve Kongre Merkezi'nin üniversitelerine tahsisinin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Lisesi binasının mevcut haliyle bağışının sağlandığını ifade eden Kul, tahsis ve bağış sürecinde son aşamaya gelindiğini vurguladı.

Üniversitenin vizyon ve hedeflerine uygun, ulusal ve uluslararası seçkin üniversitelerde akademik çalışmalar yapan ve proje sahibi nitelikli akademisyenleri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine kazandırmak için çağrı ilanına çıktıklarını dile getiren Kul, şöyle devam etti: