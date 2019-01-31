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Sivas'ın "Yıldız"ı 32 ülkeden 55 öğrenciyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:24 | Son Güncelleme

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 32 ülkeden 55 öğrenciye ev sahipliği yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 32 ülkeden 55 öğrenci, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde karın tadını çıkardı.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ziyarette bulunan öğrenciler, kayak merkezinde keyifli bir gün geçirdi. Yaşları 15-18 arasında değişen öğrenciler kayak tesisini gezerek, "buz park"ta eğlendi. Gün sonunda kızak yarışında bir araya gelen öğrencilerin yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 32 ülkeden 55 öğrenciyi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kayak merkezinin Sivas'ta eğitim gören öğrenciler için bulunmaz bir nimet olduğunu vurgulayan Kaya, "Devletimizin sahip olduğu imkanları kardeşlerimizle birlikte paylaşıyoruz. Sivas’ta öğrenim gören öğrenciler, milletimizin misafirperverliğini en iyi şekilde hissediyor. Sivaslılar yurt dışından gelen misafirlerine güzel bir ev sahipliği yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Uganda’dan eğitim için Sivas'a gelen Hafız Seyfullah Muhammadu Kyazze, tesisleri çok beğendiğini, kayak yapmanın zor ve eğlenceli olduğunu, kızakla kaymayı çok sevdiğini dile getirdi.

İran'dan gelen 15 yaşındaki Erfan Shribagoz da "Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Karlı sporların bu kadar eğlenceli olduğunu yeni öğrendim. Arkadaşlar bu tesisten bahsetmişti. Gelip görmek bizleri çok mutlu etti." açıklamasında bulundu.

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Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi

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