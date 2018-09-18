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Sivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

Jandarma için şiir yazan adam sosyal medyada gündem oldu.

Sivaslı adam, jandarmaya olan sevgisini yazdığı şiirle ifade etti. Köyüne gelen ekip arabasını görünce şiir okumaya başlayan adam sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sivaslı adam Jandarma köy şiir sosyal medya

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