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Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Sivaslı bıçak ustası, imal ettiği kurban bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye bölerek bıçakların kalitesini ispatladı.Bıçak ustası Kadir Karatepe, Kurban Bayramı için satışa sunduğu bıçakların kalitesini ispatlamak için ilginçbir deneye imza attı.

Sivaslı bıçak ustası, imal ettiği kurban bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye bölerek bıçakların kalitesini ispatladı.
Bıçak ustası Kadir Karatepe, Kurban Bayramı için satışa sunduğu bıçakların kalitesini ispatlamak için ilginç
bir deneye imza attı. Usta el üretimi bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye bölen Karatepe, bıçaklarla daha sonra kağıt kesti. Çivi kesmiş olmasına rağmen bıçakların ağzının bozulmaması dikkat çekti. Kadir Karatepe, bıçakların kalitesinin sırrını ise şöyle anlattı:
“Çivi kestiğimiz bıçakları makas çeliğini döverek yaparız. Çelik olarak araç makası kullanıyoruz.
Bıçaklarımız ile 20’lik çivi kesiyoruz ve garantili olarak satıyoruz. Satışa sunduğumuz bıçakların da sunumunu kağıt keserek yapıyoruz. Çivi keserek ve kağıt keserek bu şekilde müşterimize sunum yapıyoruz. Çivi kesen bıçaklara rağbet çok fazla ama yetiştirebildiğimiz kadar müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuan Kurban Bayramı öncesi olduğu için hem bileme hem imalat bir arada yapmakta zorlanıyoruz. Ama elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bıçaklarımızın fiyatları da 50 liradan başlıyor, 150 liraya kadar bıçağımız var. Bıçaklarımızın çivi kesmesi çeliğimizin kalitesinden dolayı. Biz de çivi keserek sunumumuzu yapıyoruz. Müşterilerin de oldukça ilgisini çekiyor.”

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü

Sivaslı bıçak ustası 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü
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