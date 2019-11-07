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Sivaslı bıçak ustası yeniçeri kılıcı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 40 yıldır bıçak üretimi yapan Mustafa Argut (50), Osmanlı Devleti'nin kullandığı birinci sınıf savaş kılıcı olarak bilinen ve Topkapı Müzesi'nde de örnekleri sergilenen yeniçeri kılıcının bire bir benzerini yaptı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 40 yıldır bıçak üretimi yapan Mustafa Argut (50), Osmanlı Devleti'nin kullandığı birinci sınıf savaş kılıcı olarak bilinen ve Topkapı Müzesi'nde de örnekleri sergilenen yeniçeri kılıcının bire bir benzerini yaptı. Argut, sap kısmını manda boynuzundan ve gövdesini çelikten yaptığı kılıca 3 bin lira fiyat biçti.

Sivas'ta dede ve baba mesleği olan bıçakçılığı 40 yıldır sürdüren evli ve 3 çocuk babası Mustafa Argut, kent merkezinde Kangal İş Merkezi'ndeki atölyesinde kılıç üretimi de yapıyor. Daha önceden samuray kılıcı ve çeşitli Osmanlı dönemi kılıçlarını yapan Argut, son olarak, Topkapı Müzesi'nde örnekleri sergilenen yeniçerilerin kullandığı 'yalmanlı kılıç' olarak da bilinen kılıcı yaptı. Argut, sap kısmını manda boynuzundan ve gövdesini çelikten yaptığı kılıca 3 bin lira fiyat belirledi.

'BIÇAKTA SINIRLAMAM YOKTUR'

Genellikle manda, koç, geyik boynuzu ile ağaç malzeme olarak ise kök ceviz, venge, gül ağacı ve fiber malzeme kullandığını anlatan bıçak ustası Mustafa Argut, "Bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Benim bıçakta sınırlamam yoktur. 'Hayal et yapayım' diye de bir sloganım var. Müşteri benden nasıl bir şey isterse istesin problem yok. Çalışmalarımın içerisinde Sivas çakısı ön planda. Çünkü Sivas, çakısıyla meşhur. Ayrıca her çeşit bıçak yapıyorum. Onun haricinde bir de av sektörüne giriş yaptık. Doğa kampı ve av bıçakları yapıyorum. Ayrıca Diriliş Ertuğrul diziyle birlikte Türk kılıçları yeniden meşhur oldu. Kendi kılıçlarımızı yapmaya başladık" dedi.

'OSMANLI'NIN BİRİNCİ SINIF SAVAŞ KILICI'

Yeniçeri kılıcını Topkapı Müzesi'ndeki örneklerinden esinlenerek yaptığını belirten Argut, "Bu kılıç Avrupa'da bir arkadaşın siparişiydi, fakat yurt dışına gidince yetiştiremedik. Şu an bu kılıcın 3 taliplisi var. Kime nasip olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz. Ben bu kılıcın modelini Topkapı Sarayı'nın sayfasından aldım. Zaten Osmanlı kılıçlarının modelleri vardır. Yatağan, yalmanlı gibi değişik Osmanlı kılıçları vardır. Yalmanlı kılıç da günümüzde moda oldu. Ben de yalmanlı kılıçlar içerisinde bunu tercih ettim. Birebir aynısını yapmak biraz zordur. Kendimden de bir şeyler katarak yaptım. Benim çalışmam biraz daha titiz ve farklı oldu. Bu kılıcı yaklaşık 1 ayda tamamladım. Fiyatı ise 3 bin lira. Şu ana kadar 5 kılıç yaptım. Hatta bir tanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gitti" diye konuştu.

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