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Sivaslı genç yaptığı hareketlerle izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Sivaslı genç, çektiği tehlikeli videolar ile sosyal medyada izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiriyor.

Sivaslı genç çektiği birbirinden tehlikeli videolar ile sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Çektiği görüntülerle izleyenlere de heyecanlı anlar yaşatan genç, çektiği görüntülerden birinde; Sivas’ta 4 Eylül Stadyumunun aydınlatma direğine tırmandı. Canını hiçe sayarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki direkten aşağıya sarktı. Hiçbir koruma tedbiri almadan direkte amuda kalktı.

Diğer bir görüntüde ise hareket halindeki trenin vagonlarının tavanına tırmanarak hızla giden trenin vagonlarının üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Vagondan vagona atladı. Adrenaline doymayan genç başka bir çekimde ise hareket halindeki motosikletin üzerinde şort giydi. Her denemesinde ise fark edilip yakalanmak üzereyken kaçmayı başardı.

Genelde dünyanın çeşitli bölgelerinde çekilen tehlikeli görüntüleri Türkiye’de denemek ve farklılık oluşturmak istediğini söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen genç yaptığı açıklamada, “ Genelde Avrupa’da yapılan çekimleri ben Türkiye’de yapmak istedim. Özellikle normal görüntülerde bir farklılık olsun istedim. Zaten görüntülerde gerekli önlemleri alarak bu hareketleri yaptık. Amacım farklı, ilginç ve aksiyon dolu görüntüleri oluşturmaktı. Bu görüntüleri çekerken de kimseye bir zararımız olmadı. Sivas’ın yıkılmış olan 4 Eylül stadyumunda kalan bir ışıklandırma direği vardı oraya çıktık. Yaklaşık 50 metre yükseklikteydi, bu yükseklikte ellerimizin üstünde durduk. İzleyenlere çok aksiyonlu geliyor ama yaparken çok soğukkanlı bir şekilde yaptık. Yorumlar insanlardan çok güzel yönde geliyor. Özellikle cesaret konusunda çok güzel yorumlar alıyoruz. Buradan küçük yaştaki kardeşlerime özellikle söylüyorum biz küçük yaşlarda eğitimini aldık. Bu görüntülerde de gerekli önlemleri alarak yaptık. Önümüzdeki amacım yurt dışında çekilmiş görüntülerden ziyade denenmemiş görüntüleri çekmek istiyoruz “ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sosyal medya

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