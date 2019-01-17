Sivaslı kadınlar, alışveriş filesi yapmayı öğreniyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Kadınları Derneği'nce açılan kurslarda kadınlar alışveriş filesi yapmayı öğreniyor.

Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin 2013 yılında başlayan ve halen devam eden file yapım kursuna ilgi son günlerde arttı. Dernek binasında bir araya gelen kadınlar, emekli el sanatları öğretmenleri tarafından verilen kurslarda file yapmayı öğreniyor.

Dernek Başkanı Nurten Yanalak, marketlerde poşetlerin paralı olmasını desteklerini ifade ederek, "Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak 2013 yılından bu zamana file kursu yapıyoruz, file örüyoruz. Bu yaptığımız fileleri dönemin valilerine, belediye başkanlarına, Sivas'a gelen misafirlere hediye olarak verdik. Şimdi bildiğiniz gibi Sıfır Atık Projesi ile poşet kullanımı ücretli oldu. Aslında yasaklanması ve kullanımı azaltılması gereken bir üründü. Biz de bu projeye yüzde yüz destek veriyoruz. Hatta diyebilirim ki öncülüğünü yaptık. 2013 yılından beri file kullanılsın diye zaman zaman paylaşımlarımız oldu. Şimdi bu gelişmeyle kullanımı daha da arttı ve kadınlara bir iş alanı çıktı. Burada gördüğünüz arkadaşlarımız daha önceden de file yapıyorlardı ve bundan sonra da devam edecek. Kadınlara bir meslek edindirme, para kazandırma yolu açıldı. Bir poşet alıp 25 kuruş verene kadar bundan sonra fileleri ömür boyu kullanabilecekler. Bir fileye 15-20 kilo ürün sığıyor. File ile eski geleneklerimize, sanatlarımıza dönmüş oluyoruz" dedi.

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