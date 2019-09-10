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Sivaslı kadınların 'kışlık menemen' mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan kadınlar, pazardan aldıkları biber ve domateslerle imece usulü kışlık menemen konservesi yapıyor.

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan kadınlar, pazardan aldıkları biber ve domateslerle imece usulü kışlık menemen konservesi yapıyor.

Suşehri'nde kışlık menemen konservesi hazırlıkları başladı. İlçede yaşayan kadınlar pazardan aldıkları ve zaman zaman kendileri yetiştirdikleri organik biber ve domatesleri kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor. Kadınlar bir araya gelerek, imece usulü menemen konservesi yapıyor. Yıllardır aynı usül ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, domatesleri kabuklarında ayırıyor. Daha sonra biber ve domatesleri doğrayan kadınlar, sebzeleri kazanda yaklaşık 2 saat kaynatıyor. Kaynatılan domates ve biber, son olarak sıcak şekilde cam kavanozlara dolduruluyor. Hava almayacak şekilde sıkıca kapatılan konserve kavanozları, bozulmadan aylarca taze kalıyor.

İlçede yaşayan Ayşe Çifci, kışlık menemen konservesinin yapılışı hakkında bilgi verdi. Çifci, pazardan aldıkları 50 kilo domatesten yaklaşık 75 kavanoz menemen konservesi çıktığını belirterek, "Hazırladığımız domates ve biberler kazanda 2 saat odun ateşinde kaynıyor. Kaynamanın ardından bunu cam kavanozlara dolduruyoruz ve uyutmaya bırakıyoruz. Uyutma işlemi ise 3 gün sürüyor, şişeleri bezlere sarıyoruz. Şişelerin sıcaklığı yavaş yavaş azalıyor, böylece kapakları hava almayacak şekilde sıkıca kapanıyor. Kış aylarında ise bu konserveler, aynı tat ve tazelikte yenilebiliyor" dedi.

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