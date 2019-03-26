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Sivaslı kavgada 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sivas’ta ki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgile göre Sivas’ta Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan kavgada tabanca ve bıçak kullanıldı.

Sivaslı kavgada 4 kişi yaralandı

Sivas’ta ki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgile göre Sivas’ta Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan kavgada tabanca ve bıçak kullanıldı. Olayda kavga eden iki kişi tabanca kurşunu ve bıçak darbeleri ile yaralanırken, olay yerinde bulunan iki kişi ise tabancadan çıkar mermilerin isabet etmesi sonucu yara aldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan ambulanslarda yapıldı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivaslı kavgada 4 kişi yaralandı

Sivaslı kavgada 4 kişi yaralandı

Sivaslı kavgada 4 kişi yaralandı

Sivaslı kavgada 4 kişi yaralandı

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