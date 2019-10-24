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Sivaslı öğrenciler salatalıktan koku üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Sivas’ta öğretmenlerinin yardımı ile salatalıktan koku üretmeyi başaran ortaokul öğrencileri şimdi ise ürettikleri “Sivas ayazı” isimli kokunun patentini almak için çalışıyor.Sivas Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri “Şehirler ve Kokular” isimli proje kapsamında salatalıktan “Sivas ayazı” isimli koku üretmeyi başardı.

Sivas’ta öğretmenlerinin yardımı ile salatalıktan koku üretmeyi başaran ortaokul öğrencileri şimdi ise ürettikleri “Sivas ayazı” isimli kokunun patentini almak için çalışıyor.
Sivas Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri “Şehirler ve Kokular” isimli proje kapsamında salatalıktan “Sivas ayazı” isimli koku üretmeyi başardı. İlk etapta kolonyası yapılan kokunun ilerleyen günlerde parfümünün geliştirilmesi planlanırken patentinin alınması içinde çalışma başlatıldı.
Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Dilek Kireçtepe’nin proje yöneticiliğini yaptığı çalışmadı okul öğrencilerinden Belinay Çintay, Kadriye Nur Yolcu ve Zeynep Kılıç görev aldı. Projeye, Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan ve Dr. Handan Saraç destek verdi.
Öğrenciler 2 ay gibi kısa bir sürede salatalıklardan ve yarpuz bitkisinden elde ettikleri özütler ile istedikleri kokuyu elde etmeyi başardı. Kokuya ise soğuğu ile bilenin Sivas’ı anımsatması “Sivas ayazı” ismini verdiler. Koku ilk kez Alanya’da düzenlenecek olan Şehirler ve Kokular Fuarında görücüye çıkacak.
İlginç çalışma ile ilgili bilgi veren proje yöneticisi Dilek Kireçtepe, “81 il kendi kokusunu Alanya da tanıtacak, bizde bu kapsamda Sivas’ta ne yapabiliriz diye bir çalışmaya girdik. Ben yaz tatili boyunca araştırmalar yaptım, Sivas’ın kendine has kokusu olmadığı için. Sivas Valiliği ve belediyemizden bu konuda yardım aldım. Ardından ise üniversite den hocalarımız ile işbirliği halinde ‘Sivas Ayazı’ kokusunu ürettik. Ana maddesi de Sivas salatalığı, bu salatalık 35 yaş altı insanların bilmediği meşhur bir salatalık. Bu sayede salatalığı da ön plana çıkarmış olduk. Birde yarpuzu kullandık. Yarpuz, yabani nane ve Sivas’a özgü olan bitki. Daha farklı bitkiler vardı ama mevsim uymadığı için biz salatalık kullandık. Unutulmuş bir meyve olduğu için salatalık konusunda karar kıldık “dedi.

Koku ismi Sivas’ın soğuğundan aldı
Kokuya ‘Sivas Ayazı’ ismini verdiklerini belirten Kireçtepe, kokunun ferahlığını Sivas’ın soğuğu ile vurgulamak istediklerini söyledi. Kireçtepe, “Kokumuzun ismini de ‘Sivas Ayazı’ koymamızın nedeni de Sivas soğuk bir memleket salatalığın ve yarpuzun ferah kokusu isim ile vurgulamak istedik. Salatalık da, yarpuz da Sivas ile özdeşleşmiş durumda ve ismi ile de Sivas’a özgü bir koku oldu. En başından beri öğrencilerimiz ile bir çalışma halindeydik. Çalışmalarımızda hep öğrencilerimiz yer aldı “dedi.
“Çevremdekiler ilk başta güldüler “
Arkadaşlarına salatalıktan koku üretmek istediğini belirttiğinde insanların güldüğünü söyleyen Kireçtepe, “ Çevremdeki insanlara bahsettiğim de ilk başta güldüler. Salatalıktan koku olur mu şeklinde. Projeye ön yargılı yaklaşanlar da oldu, projenin en başından. Biz sonuçtan memnunuz. Alanya da güzle bir sunum ile Sivas’ı tanıtacağız. Kokumuz genel olarak beğeniliyor. Patent çalışması da düşünüyoruz, üniversiteden hocalarımız ile birlikte. Fikir bizden koku üretiminde bize destek oldukları için. Alanya’dan dönüşte almak için başvuru yapacağız “dedi.
“Salatalıktan koku olur mu diye şaşırdım”
Yunus Emre Orta Okulu Müdürü Erdoğan Polat, salatalıktan koku üretme fikrini ilk duyduğunda şaşırdığını söyledi. Polat, “ İlk başta salatalıktan koku olur mu diye şaşırdım, fakat öğretmenimizi tanıdığım için başaracağına inandım. Destek olduk ve yanında yer aldık. Sonuçta güzel bir koku, güzel bir çalışma ortaya çıktı. Hem Sivas’ın kendisine özgü kokusu olmuş oldu. Kokuyu beğendik, Sivas’ın hıyarını bildiğimiz için bunu da koku şeklinde görmek bizim için ayrı bir güzellik oldu “dedi.

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