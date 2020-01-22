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  4. Sivaslı öğrencilerden İdlib’e yardım kampanyasına destek

Sivaslı öğrencilerden İdlib’e yardım kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Suriye’nin İdlib kentindeki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerden de destek geldi.Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı öncülüğünde ilçede bulunan 13 sivil toplum örgütünün desteğiyle Suriye’nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Sivaslı öğrencilerden İdlib’e yardım kampanyasına destek

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Suriye’nin İdlib kentindeki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerden de destek geldi.
Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı öncülüğünde ilçede bulunan 13 sivil toplum örgütünün desteğiyle Suriye’nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı. Sivas Caddesi üzerindeki boş bir iş yerinde 15 gün süreceği belirtilen kampanyaya vatandaşlar, gıda, halı, giyecek, yiyecek, un, çocuk bezi ve nakdi yardımda bulunabilecek.
İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitim gören hafız adayı öğrenciler de, harçlıklarından biriktirdiği paraları ve aldıkları giysileri yardım bürosuna teslim ettiler. Çocukların anlamlı bağışından dolayı duygulanan görevliler, çocuklara anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Pazartesi günü başlayan yardım kampanyasına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, toplanan yardımların kısa sürede tırlarla İdlib’e ulaştırılacağını kaydetti.

Sivaslı öğrencilerden İdlib’e yardım kampanyasına destek

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