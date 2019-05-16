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Sivaslı tüccar ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Sivaslı tüccar yakınları tarafından evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan Bahçe apartmanında meydana geldi.

Sivaslı tüccar ölü bulundu

Sivaslı tüccar yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan Bahçe apartmanında meydana geldi. Sivas’ta uzun yıllar tüccarlık yapan Abdurrahman Ata Kangal’dan (78) bir süredir haber alamayan yakınları, Kangal’ın evine gitti. Kangal’ın evine giren yakınları Kangal’ı yerde yığılmış şekilde buldu. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kangal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kangal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kangal’ın kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Sivaslı tüccar ölü bulundu

Sivaslı tüccar ölü bulundu

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