Sivaslı yarım ton altın bozdurdu

SİVAS (AA) - Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş, son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan Sivaslıların bu hafta içinde yastık altından yarım ton altın çıkarıp bozdurduğunu söyledi.

Deliktaş, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ekonomi üzerinde oynadığı oyunların itibar görmediğini ve bir tokat gibi yüzüne vurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Deliktaş, "Türkiye, asla bu tür oyunlarla yıkılmayacaktır. Bizler ülkemizin ve devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu gibi ekonomik etkenlerde bizim duruşumuz aynıdır, değişmeyecektir." diye konuştu.

Deliktaş, dernek olarak "dolar satmıyoruz" kampanyası başlattıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, 'Yastık altındaki dolarları ve altınları bozdurun, milli, paraya dönün' çağrısını destekliyoruz. Sivaslı hemşehrilerimiz de bu çağrıya büyük ilgi gösterdi. Bu süreçte Sivas halkının yastık altından çıkan altın miktarı yarım tondur. Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte Sivas halkı, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez' sözünü pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Deliktaş, son zamanlarda altın ve dövizdeki alış-satış aralığına vatandaşlar tarafından tepki gösterildiğini ancak bu fiyatların Merkez Bankası ve İstanbul Altın Borsası tarafından belirlendiğini aktardı.

