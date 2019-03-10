HABER

Sivaslılar Gaziosmanpaşa’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Sivaslılar buluştu.

İSTANBUL, (DHA)- Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Sivaslılar buluştu.

İstanbul Sivas Konfederasyonu bünyesinde bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından gelenekselleşmiş kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Organizasyona AK Parti Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bağca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan organizasyonda her 24 köyden 5 delege yer aldı.

“DERNEKLER BİZE SORUMLULUKLARIMIZI HATIRLATIYOR”

Organizasyonda konuşan AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, “Bizim ortak noktamız bu ülkenin değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Türkiye’nin ortasında büyük bir yüz ölçümden sahip Sivaslıların, tarihimisyonu ile bugünden itibaren de Türkiye’ye bu misyonu kabul ettirip, yerine getireceğinden şüphemiz yoktur. Derneklerimizin bu güzel organizasyonları bize güç katıyor. Sorumluluklarımızı bize hatırlatıyor. Seçimde bir tane meclis üyemiz vardı, oyumuz yüzde 51’di. Bu sefer Sivaslıları ikiye çıkardık” dedi.

“YEREL SEÇİMLERDE BELEDİYELERE TALİBİZ”

31 Mart yerel seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını söyleyen AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de, “31 Mart Yerel Seçimleri sadece bir yerel seçim değildir. Daha mutlu günler için sizin desteğinizi almamız gerekiyor. Avukatlara vekalet veriyorsunuz, sizin işlerinizi takip ediyor. Yerel belediyeler de vatandaştan vekalet alıyor ve işlerini takip ediyor. Tapu işlerine, imar işlerine bakıyor vatandaşların. Demokrasinin en güzel örneğidir bu. Biz sizlerin işlerini takip etmek üzere yerel seçimlerde belediyelere talibiz. Vatandaşımız daha rahat nasıl yaşar diye düşünüyoruz. Şehirleri inşa ederken insanın da inşasını ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Şişli'de otomobil alev alev yandıŞişli'de otomobil alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)

Dikkat: İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Bakan Murat Kurum duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.