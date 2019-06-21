Sivaslılar oy kullanmak için İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - İkametgahı İstanbul'da olan Sivaslılar, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak için otobüslerle İstanbul'a gitti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan 6 bin seçmen, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tahsis edilen 100 otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan AK Parti Sivas İl Başkanvekili Yusuf Tanrıverdi, parti olarak Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmenleri İstanbul'a uğurladıklarını aktaran Tanrıverdi, "Oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerinde oy kullanacakların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti: