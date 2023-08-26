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SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Anlatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

26.08.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Antalyaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u sahasında konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Sivasspor Antalyaspor maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. Peki Sivasspor Anlatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Sivasspor Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Servet Çetin'inn çalıştırdığı Sivasspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor avantajlı skoru elde etmeye çalışacak. Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Sivasspor Antalyaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Sivasspor Antalyaspor maç saati, kanalı ve ve 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Antalyaspor maçı bugün (26 Ağustos Cumartesi) saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma, Sivas'ta Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Antalyaspor maçı Bein Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.

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SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 3. HAFTA HEYECANI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig'de 4 sezonluk Rıza Çalımbay döneminin ardından Servet Çetin komutasında yeni sezona pozitif bir başlangıç yapan EMS Yapı Sivasspor, iyi gidişini sürdürerek puanını 7'ye çıkartma hedefinde.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle mağlubiyet yüzü görmeyen yiğidolar, bu seriyi devam ettirerek 2021/2022 sezonundaki 5 maçlık mağlubiyetsiz geçilen sekansı tekrar etmek istiyor.

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