Sivasspor aşkı, 3 bin 500 km’yi aştı

Afganistan’ın başkenti Kabilde yaşayan 11 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın davetiyle 3 Bin 500 kilometre mesafeyi aşarak Sivasspor-Fenerbahçe maçını izlemek için Sivas’a geldi.

Süper Lig lideri Sivasspor sevgisi ülke sınırlarını aştı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşayan küçük Eyoub Mohammad Turkman, Sivaslı Serkan Durmaz tarafından kendisine hediye edilen Sivasspor formasından etkilenerek Sivasspor’un fanatik bir taraftarı oldu. Turkman sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan’a seslenerek Sivas Sporun bir müsabakasını izlemeyi arzuladığını söyledi. Sivas Valisi Salih Ayhan, sıkı Sivasspor hayranı Turkman’ın bu çağrısına duyarsız kalmadı. Ayhan Turkman’ı geçtiğimiz aylarda Sivasspor’un maçını izlemeye davet etti. Sivasspor- Fenerbahçe müsabakasını izlemek için Turkman ve ailesi yaklaşık 3 bin 500 km mesafeyi kat ederek hava yoluyla Sivas’a geldi. Turkman ailesi ilk iş olarak Vali Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Turkman ailesi memleketlerinden getirdikleri hediyeleri Vali Ayhan’a takdim etti.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, “Aylar önce Muhammet kardeşimizin çok güzel bir mesajı geldi bize ve bu mesaja kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Benden önce Sivas halkının büyük bir heyecanı oluştu. Sivas halkının bu heyecanına kayıtsız kalmamız hiç mümkün değildi. Dolayısıyla Sivasspor sevgisinin sınırlar ötesini aşması oralarda anlam bulması bizleri mutlu etti. Muhammet kardeşimiz sosyal medyada ’Sivas’ı çok seviyorum, Sivasspor’u çok seviyorum Vali Amca beni Sivasspor’un maçına götürür müsün’ dedi. Bizde talebine karşılık verdik. Sivas halkınında talebi üzerine Sivas Valiliği olarak Belediye başkanımızla da birlikte davet ettik. Tabi bu davetimize öncelikle karşılık verdiği için Muhammet kardeşimizi güzel kardeşleriyle ve ailesiyle birlikte misafir ettik. Zaten tarihsel bir birlikteliğimiz var geçmişte beri Afganistan-Türkiye kardeşliği var. Bu kardeşliğin beklide güzel yansımalarından birini yaşıyoruz. Bir hafta boyunca bu güzel aileyi misafir edeceğiz, birlikte gezeceğiz ve hafta sonu Sivasspor-Fenerbahçe maçını da birlikte izleyeceğiz" dedi.