Sivasspor-Ballkani maçının ardından

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Kosova temsilcisi Ballkani'ye 4-3 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, çok gidip gelen bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Rahat kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini belirten Çalımbay, "Golümüzü erkenden bulduk ama maalesef çok kötü goller yedik. Sezon başından beri hem bireysel olsun, hem de başka türlü olsun goller yiyoruz. 3-3'ü yakalamışız yani onu da değerlendirmemiz gerekiyordu ama 1 dakika bile sürmeden yine gereksiz bir şekilde gol yedik." dedi.

Sezon başından beri bireysel hatalar yaptıklarını aktaran Çalımbay, bu durumun bu maçta daha da arttığını ifade etti.

Çalımbay, sahalarında 3 gol atıp, 4 gol yemenin iyi bir şey olmadığını vurgulayarak, "Golden sonra da çok güzel net pozisyonlar geldi, onları da maalesef atamadık ve kaçırdık. Kötü goller yedik, kötü goller kaçırdık ve maalesef mağlup olduk. Bugün çok iyi bir şekilde bitirebilirdik ama maça iyi başlamamıza rağmen istediğimiz gibi olmadı. Karşı takım da gerçekten iyi bir takım, ona göre hareket etmemiz gerekiyordu. Bugün özellikle defansta hatalar yaptık ve maalesef çokta gol atmamıza rağmen sahamızda mağlup olmak üzücü bir şey ama bunun rövanşı da var. Rövanşında lehimize çevirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçtan dersler çıkardıklarını kaydeden Çalımbay, hem çalıştıkları hem de söylediği şeylerden hatalar yaparak goller yedikleri için üzüldüğünü söyledi.

- "Maçlarımız kolay değil"

Şanslarının devam ettiğini ve grupta oynayacakları maçların olduğunu hatırlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Neyin ne olacağı belli değil, önemli olan bizim oyuncuların düzelmesi ve eksiklerin gelmesi. Mustapha Yatabare'nin dışında net bir forvetimiz yok. Allah korusun bir sakatlığı olduğu zaman sadece Carol var, o da net bir forvet değil. Rövanş maçının da ne olacağı belli olmaz, bizim şansımız daha çok. Maçlarımız kolay değil, çok zor, ama mutlaka toparlanacağız. Mutlaka o maçta da daha farklı şekilde oynamamız gerekiyor. Ligde Medipol Başakşehir ile oynayacağız, sonra tekrar Kosova'ya gideceğiz ve Ballkani ile oynayacağız. Şimdi belki bu maçtan sakat çıkacak oyuncularımız olacak. Onun için tabii ki sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa'ya gidiyorsak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Orta saha oyuncusu Max Gradel ve forvet Mustapha Yatabare'nin sezon başındaki antrenmanlara katılmadığını anımsatan Çalımbay, bu nedenle oyuncuların performansında geçen sezona göre düşüş olduğunu söyledi.

- "İki tarafı şu anda bu kadroyla götürmek zor oluyor"

Hem ligde hem Avrupa Kupaları'nda oynamanın kendilerini çok zorladığına işaret eden Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bazı maçlara bazen 2 yedekle gittik, kalecimize forma yaptırdık bir sürü şeyler yaşadık. İki tarafta da gitmek istiyorsan alternatifli bir takım kurman gerekiyor. Onları kurarsan, iyi bir takım kurabilirsen o zaman iki tarafta da gidebilirsin. Şimdi 3 günde bir maç yapıp ligde de başarı beklersen olmaz veya ligde oynayıp Avrupa'da başarı bekleyemezsin. Bu sene Avrupa'ya gitmeseydik ligde puanımız çok fazlaydı. Avrupa olayı bittiği an ondan sonra biz hep çıkışa geçmişiz, namağlup gitmişiz. İki tarafı şu anda bu kadroyla götürmek zor oluyor."

