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Sivasspor taraftarı, maç sonrası kalp krizi geçirerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını tribünde izledikten sonra stattan çıkışta kalp krizi geçiren Eren Dolak (31), yaşamını yitirdi.

Sivasspor taraftarı, maç sonrası kalp krizi geçirerek öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını tribünde izledikten sonra stattan çıkışta kalp krizi geçiren Eren Dolak (31), yaşamını yitirdi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 15'inci hafta maçında Göztepe ile karşılaştı. Maçı izlemek için stadyuma giden Sivasspor taraftarı Eren Dolak, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stattan çıkarken aniden yere yığıldı. Dolak, olay yerine gelen ambulansla Sivas Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren Dolak, doktorların yaklaşık 1 saat süren çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Dolak'ın yakınları ve Sivasspor taraftarları gözyaşı döktü. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de hastaneye geldi.
Hastane Başhekimi Prof Dr. Mustafa Gürelik, "Bugün oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçından sonra stattan ayrılırken Eren Dolak isminde bir arkadaşımız fenalaşarak yere yığılmış. Yakınındaki bir hekim taraftar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastanemize geldi. Acil servisimizde yaklaşık 1 saat süren uzun çabalara rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Tüm Sivasspor taraftarına başsalığı dileyerek sabırlar diliyoruz" dedi.
Bekar olan Eren Dolak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

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