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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor

17.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor

GRAZ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Graz kentine bağlı Stegersbach kasabasında kamp yapan kırmızılı-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Sivasspor, Avusturya kampında 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah ile hazırlık maçı yapacak.

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