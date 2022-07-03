Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, hazırlıklarını Gerede ilçesindeki otelin sahasında yaptığı idmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra çabukluk çalışması gerçekleştirildi.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.



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